Wpadł do oczka wodnego podczas zabawy. Nie żyje czterolatek

Nie żyje czterolatek z Rybnika, który podczas zabawy w ogrodzie wpadł do oczka wodnego. O życie chłopca walczyli ratownicy, jednak nie udało się go uratować. Tragedię wyjaśniają służby pod nadzorem prokuratora. Pomoc wezwali rodzice, gdy zobaczyli, co się stało. Byli trzeźwi.