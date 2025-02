Mężczyźni, należący do różnych brygad rozmieszczonych w regionie, zostali zgromadzeni obok rzędów dronów, anten Starlink i generatorów prądu, czyli najbardziej nowoczesnego sprzętu sfinansowanego przez byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę (2014-2019). 13 stycznia polityk przyjechał do wspomnianego miasta, aby osobiście dostarczyć go walczącym.

Ukraina. Kampania prezydencka w cieniu wojny

Odnosząc się do Donalda Trumpa, którego poznał w 2017 roku, gdy obaj byli prezydentami, Petro Poroszenko wyraził przekonanie, że jego powrót do Białego Domu jest sporą szansą dla Ukrainy. Przypomniał wówczas, że to za jego pierwszej kadencji Waszyngton zaczął zaopatrywać Kijów w kluczową broń. - Musimy znaleźć z Trumpem odpowiednie argumenty. To również kwestia amerykańskich interesów i ich reputacji na świecie, dlatego wszystko jest możliwe - zaznacza były prezydent Ukrainy.