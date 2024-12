Jak wynika z najnowszych danych geolokalizacyjnych, oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy , które bronią tego terenu, znajdują się obecnie w tzw. półokrążeniu i już niedługo mogą zostać zmuszone do wycofania .

Wojna w Ukrainie. Trudna sytuacja w Donbasie

Wojna w Ukrainie. Wojskowy o powtarzających się błędach

Kontynuując swoją analizę Władysław Selezniow zwrócił uwagę, że sytuacja w regionie kurachowskim to powtórka z wydarzeń, które miały miejsce kilkanaście miesięcy wcześniej w rejonie Popasnej .

Były rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy jest przekonany, że w zasadzie od połowy 2022 roku dowódcy podejmują błędne decyzje i wpadają w "te same kłopoty". Podkreślił, że "dwa lata obserwowany jest ten sam bałagan ".

- To właśnie tam po raz pierwszy oddziały Wagnera zaczęły wywierać presję na naszych obrońców, zamykając imadło wokół naszego garnizonu, który bronił tej osady. Okazało się, że ta opcja się sprawdziła i podczas wielu kolejnych operacji wróg zastosował dokładnie tę metodę i schemat - przekonywał.

Wojskowy zwrócił uwagę, że Rosjanie odnoszą największe sukcesy, gdy atakują na flankach. Tam obrona ukraińska jest najsłabsza i bardzo często doprowadza to do okrążenia jednostek i finalnie zmuszenia ich do odwrotu.