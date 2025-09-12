- Kanały komunikacji istnieją i funkcjonują. Nasi negocjatorzy mają możliwość komunikowania się za pośrednictwem tych kanałów. Ale na razie będziemy dokładniejsi jeśli powiemy, że jest przerwa w negocjacjach - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Współpracownik Putina w swoich wywodzie dodał, że Rosja "jest gotowa podążać drogą pokojowego dialogu", ale sprawę "utrudniają Europejczycy ". Ponadto dodał, że trudno jest oczekiwać szybkich rezultatów w negocjacjach.

Negocjacje Rosja-Ukraina. Dmitrij Pieskow o "przerwie" w rozmowach

Negocjacje między delegacjami Kijowa i Moskwy, w różnych formatach, trwają praktycznie od początku prezydentury Donalda Trumpa i do tej pory nie przyniosły większych rezultatów.

Miało się to zmienić po rozmowie prezydenta USA i Władimira Putina po spotkaniu przywódców na Alasce. Trump mówił, że jego celem jest doprowadzenie do zawieszenia broni.

- Nie ma więc porozumienia, dopóki wszystko nie będzie uzgodnione. Za chwilę zadzwonię do NATO, zadzwonię do różnych osób, które uważam za odpowiednie, a najpierw zadzwonię do prezydenta Zełenskiego i opowiem mu o dzisiejszym spotkaniu. Ostatecznie to oni muszą się zgodzić - mówił wtedy Trump.

Następnym krokiem negocjacji miało być spotkanie Zełenskiego z Putinem. Prezydent Ukrainy odmówił po tym, jak strona rosyjska nie chciała spotkania na neutralnym gruncie, tylko w Moskwie.

