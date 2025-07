- Jestem rozczarowany prezydentem Putinem - powiedział Trump przed spotkaniem z brytyjskim premierem Keirem Starmerem w Szkocji. - Skrócę te 50 dni, które mu dałem, do mniejszej liczby - zadeklarował prezydent USA.

W piątek amerykański prezydent deklarował, że może być zmuszony nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję i że może to się stać przed upływem 50-dniowego ultimatum, jakie dał Władimirowi Putinowi.

Do wypowiedzi Trumpa dochodzi po kolejnej rundzie rozmów między Ukrainą i Rosją w Stambule, która nie przyniosła przełomu poza uzgodnieniem kolejnej wymiany jeńców. Pytany o to w czwartek rzecznik Departamentu Stanu Tommy Piggot powiedział, że USA cieszą się z wymiany, jednak zachęcają obie strony do dalszych rozmów dwustronnych. Piggot dodał jednak, że Trump nie krył swojego rozczarowania nasileniem rosyjskich bombardowań.