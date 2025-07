Maria Zacharowa oskarżyła administrację Donalda Trumpa o wysyłanie "sygnału do dalszej rzezi" w Ukrainie.

Według Zacharowej przekazanie Ukrainie kolejnych pocisków będzie " sygnałem do dalszej rzezi w Ukrainie" . - Podejmiemy wszelkie niezbędne środki do ochrony naszego kraju. W takich okolicznościach konieczność osiągnięcia celów naszej operacji w Ukrainie jedynie wzrasta - powiedziała.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ ostrzega Zachód. "Potraktujemy to jako cele wojskowe"

Zacharowa zapowiedziała również, że Moskwa nie zaakceptuje żadnej obecności zachodnich wojsk w Ukrainie w ramach tzw. koalicji chętnych, niezależnie od zadań, które by miały one wykonywać.

- Wielokrotnie mówiliśmy, że rozmieszczenie sił zbrojnych innych państw w Ukrainie pod jakimkolwiek pretekstem jest całkowicie nieakceptowalne . Potraktujemy to jako przygotowania do zagranicznej interwencji wojskowej - stwierdziła.

Ultimatum dla Rosji. Donald Trump: Jeśli w ciągu 50 dni nie dojdziemy do porozumienia

Donald Trump w poniedziałek postawił Rosji ultimatum. Zapowiedział, że jeśli w ciągu 50 dni Kreml nie zgodzi się na zawieszenie broni, to nałoży sankcje na Rosję i jej partnerów handlowych . - Jeśli w ciągu 50 dni nie dojdziemy do porozumienia z Rosją, nałożymy na nią surowe cła - powiedział amerykański prezydent w czasie rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

Stwierdził również, że Władimir Putin "oszukał wielu ludzi, ale nie mnie". - On wie jaki jest uczciwy układ - nie ma tu zwycięzcy - dodał. Według agencji Reutera, która powołuje się na źródła w Białym Domu sankcje na Rosję miałyby wynieść 100 proc. W planie są również sankcje wtórne na kraje handlujące z Rosją.

Donald Trump zapowiedział również, że USA wesprą Ukrainę militarnie, przekazując jej pociski w tym również do systemów Patriot. Za dostawy mają zapłacić państwa europejskie. We wtorek poinformował, że pierwsza partia amunicji jest już w drodze do Kijowa. - Są już dostarczane. Wysłano je z Niemiec. USA otrzymają za nie zapłatę - stwierdził.