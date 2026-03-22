W skrócie Donald Trump zagroził skierowaniem agentów ICE na lotniska, jeśli Kongres nie porozumie się w sprawie finansowania resortu bezpieczeństwa krajowego.

Elon Musk zaproponował wypłacenie wynagrodzeń pracownikom TSA podczas trwania shutdownu, nie jest jednak jasne, czy takie rozwiązanie byłoby prawnie możliwe.

Shutdown ministerstwa bezpieczeństwa krajowego spowodował brak wynagrodzeń dla 50 tys. pracowników TSA, co prowadzi do chaosu i kolejek na lotniskach.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w sobotę, że może skierować na lotniska agentów służb migracyjnych (ICE), jeśli Kongres nie porozumie się w sprawie finansowania dla ministerstwa bezpieczeństwa krajowego.

"Jeśli skrajnie lewicowi demokraci nie podpiszą natychmiast porozumienia pozwalającego na to, by nasz kraj, a zwłaszcza nasze lotniska, były znów WOLNE i BEZPIECZNE, przeniosę naszych wspaniałych i patriotycznych agentów ICE na lotniska, gdzie zajmą się bezpieczeństwem, jak nikt jeszcze nigdy nie widział, w tym będą natychmiast aresztować wszystkich nielegalnych imigrantów, którzy przybyli do naszego kraju, kładąc szczególny nacisk na tych z Somalii, którzy całkowicie zniszczyli, za zgodą skorumpowanego gubernatora, prokuratora generalnego i kongresmenki Ilhan Omar, niegdyś wspaniały stan Minnesota. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ICE w akcji na naszych lotniskach" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Shutdown w USA. Musk z propozycją wypłacenia wynagrodzeń personelowi TSA

Wcześniej w sobotę najbogatszy człowiek na świecie Elon Musk zaproponował, że wypłaci wynagrodzenie pracownikom amerykańskiej Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA), którzy nie otrzymują wypłat w związku z częściowym shutdownem.

"Chciałbym zaoferować wypłacenie wynagrodzeń personelowi TSA podczas obecnego impasu dotyczącego finansowania, który negatywnie wpływa na życie tak wielu Amerykanów na lotniskach w całym kraju" - napisał Musk w serwisie X.

Nie wiadomo, jak miałoby działać zaproponowane przez Muska rozwiązanie, ani czy byłoby to prawnie możliwe, aby osoba prywatna finansowała pracowników federalnych - podkreśliła stacja Fox News.

USA. Paraliż finansowania personelu lotnisk

Shutdown ministerstwa bezpieczeństwa krajowego USA trwa od połowy lutego. W jego wyniku 50 tys. pracowników TSA, odpowiadających za bezpieczeństwo na lotniskach, zmuszonych jest do pracy bez wynagrodzenia. Zatrudnieni otrzymają wypłatę dopiero po zakończeniu shutdownu.

W związku z paraliżem finansowania część personelu nie stawia się w pracy, a niektóre lotniska zamknęły część punktów kontroli bezpieczeństwa. Na niektórych portach lotniczych pasażerowie tkwią w długich kolejkach, czas oczekiwania sięga nawet trzech godzin. Najgorsza sytuacja panuje w Houston, Atlancie, Filadelfii i Nowym Orleanie.

Dyrektorzy amerykańskich linii lotniczych zaapelowali w liście do Kongresu o pilne działania w celu uzgodnienia sposobu dalszego finansowania ministerstwa.

Demokraci odmówili zgody na wydzielenie środków dla resortu bez przeprowadzenia zmian w jego funkcjonowaniu. Swoje żądania przedstawili po zastrzeleniu przez funkcjonariuszy federalnych służb imigracyjnych w Minneapolis amerykańskich obywateli - Alexa Prettiego i Renee Good. Ministerstwo nadzoruje m.in. służby imigracyjne (ICE), Urząd Celny i Ochrony Granic (CBP), TSA i Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego (FEMA).

