Były premier przemawiał na CPAC w Budapeszcie. Siemoniak: Wstyd

Joanna Mazur

Mateusz Morawiecki przemawiał w sobotę na konferencji CPAC w Budapeszcie. Niedługo później na ruch byłego premiera Polski za czasów rządów PiS zareagował Tomasz Siemoniak. "Niepojęte jak polski polityk i były premier może wchodzić w taką grę. Wstyd!" - ocenił minister koordynator służb specjalnych. Dodał też, że to "opowiedzenie się za rosyjskim scenariuszem dla Europy".

Były premier Polski Mateusz Morawiecki, obok Tomasz Siemoniak
Mateusz Morawiecki przemawiał na CPAC na Węgrzech. Tomasz Siemoniak zareagował: Wstyd

  • Mateusz Morawiecki przemawiał na konferencji CPAC w Budapeszcie, gdzie krytykował Unię Europejską i opowiadał się za "Europą Ojczyzn".
  • W mediach społecznościowych Morawiecki podkreślił potrzebę powrotu Europy do korzeni oraz wolności i współpracy suwerennych państw.
  • Tomasz Siemoniak skrytykował obecność Morawieckiego na Węgrzech, określając ją jako "opowiedzenie się za rosyjskim scenariuszem dla Europy" i "wstyd".
W sobotę podczas konferencji CPAC - w której udział biorą m.in. konserwatywni politycy czy działacze - w Budapeszcie, jedną z przemawiających osób był były premier Polski Mateusz Morawiecki

Rozpoczynając swoje wystąpienie polityk Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że "świat jest przekształcany przez siły, które wystawiają na próbę nasze instytucje". - Ale świat w Europie zmienia się i rozpada jeszcze szybciej, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić jeszcze rok temu - ocenił.

Węgry. Mateusz Morawiecki przemawiał na CPAC

Zdaniem Mateusza Morawieckiego, obecnie Europa jest "papierowym tygrysem". W kolejnych swoich wypowiedziach były szef polskiego rządu krytykował Unię Europejską - m.in. Zielony Ład czy pakt migracyjny. Jednocześnie zaznaczył, że "mimo tego chcemy, aby Europa była silna".

- Chcemy silnej i wielkiej Europy. Chcemy Europy, która walczy o sprawiedliwość, solidarność i równe możliwości. Europy, która szanuje kulturę i tradycje z których wyrosła i która dostrzega wyzwania przyszłości i pracuje nad najlepszymi rozwiązaniami dla całego świata - mówił.

    Mateusz Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych także wpis, w którym nawiązał do swojego wystąpienia na CPAC. "W Budapeszcie, podczas CPAC26, mówiłem jasno: Europa potrzebuje powrotu do korzeni. Zamiast duszącej biurokracji i narzucanych odgórnie paktów, wybieramy Europę Ojczyzn - wolność i współpracę suwerennych państw" - napisał.

    "Nie ma silnej Europy bez silnych narodów. Tylko szanując własną tożsamość i podmiotowość, możemy sprawić, by nasz kontynent znów był wielki, bezpieczny i konkurencyjny. Przywrócimy Europie jej właściwy kierunek" - dodał były premier Polski.

    Siemoniak reaguje na wystąpienie Morawieckiego. "Wstyd"

    Mateusz Morawiecki w innym wpisie zamieścił także zdjęcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Jak dodał, rozmawiali "o przyszłości Europy, bezpieczeństwie i współpracy państw naszego regionu".

    Na obecność polityka PiS na Węgrzech zareagował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "Wyjazd Mateusza Morawieckiego do Budapesztu krótko przed wyborami na Węgrzech i wspierające spotkanie z premierem Orbanem to opowiedzenie się za rosyjskim scenariuszem dla Europy, którego Orban stał się jawnym realizatorem" - napisał.

    "To rozbijanie UE, blokowanie pomocy dla Ukrainy, interesy energetyczne z Rosją. Niepojęte jak polski polityk i były premier może wchodzić w taką grę. Wstyd!" - ocenił Siemoniak.

    Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Z większości sondaży wynika, że opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem Viktora Orbana. PAP przypomniał, że w lutowym badaniu firmy Median TISZA uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

