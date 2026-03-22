W skrócie Mateusz Morawiecki przemawiał na konferencji CPAC w Budapeszcie, gdzie krytykował Unię Europejską i opowiadał się za "Europą Ojczyzn".

W mediach społecznościowych Morawiecki podkreślił potrzebę powrotu Europy do korzeni oraz wolności i współpracy suwerennych państw.

Tomasz Siemoniak skrytykował obecność Morawieckiego na Węgrzech, określając ją jako "opowiedzenie się za rosyjskim scenariuszem dla Europy" i "wstyd".

W sobotę podczas konferencji CPAC - w której udział biorą m.in. konserwatywni politycy czy działacze - w Budapeszcie, jedną z przemawiających osób był były premier Polski Mateusz Morawiecki.

Rozpoczynając swoje wystąpienie polityk Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że "świat jest przekształcany przez siły, które wystawiają na próbę nasze instytucje". - Ale świat w Europie zmienia się i rozpada jeszcze szybciej, niż ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić jeszcze rok temu - ocenił.

Węgry. Mateusz Morawiecki przemawiał na CPAC

Zdaniem Mateusza Morawieckiego, obecnie Europa jest "papierowym tygrysem". W kolejnych swoich wypowiedziach były szef polskiego rządu krytykował Unię Europejską - m.in. Zielony Ład czy pakt migracyjny. Jednocześnie zaznaczył, że "mimo tego chcemy, aby Europa była silna".

- Chcemy silnej i wielkiej Europy. Chcemy Europy, która walczy o sprawiedliwość, solidarność i równe możliwości. Europy, która szanuje kulturę i tradycje z których wyrosła i która dostrzega wyzwania przyszłości i pracuje nad najlepszymi rozwiązaniami dla całego świata - mówił.

Mateusz Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych także wpis, w którym nawiązał do swojego wystąpienia na CPAC. "W Budapeszcie, podczas CPAC26, mówiłem jasno: Europa potrzebuje powrotu do korzeni. Zamiast duszącej biurokracji i narzucanych odgórnie paktów, wybieramy Europę Ojczyzn - wolność i współpracę suwerennych państw" - napisał.

"Nie ma silnej Europy bez silnych narodów. Tylko szanując własną tożsamość i podmiotowość, możemy sprawić, by nasz kontynent znów był wielki, bezpieczny i konkurencyjny. Przywrócimy Europie jej właściwy kierunek" - dodał były premier Polski.

Siemoniak reaguje na wystąpienie Morawieckiego. "Wstyd"

Mateusz Morawiecki w innym wpisie zamieścił także zdjęcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Jak dodał, rozmawiali "o przyszłości Europy, bezpieczeństwie i współpracy państw naszego regionu".

Na obecność polityka PiS na Węgrzech zareagował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. "Wyjazd Mateusza Morawieckiego do Budapesztu krótko przed wyborami na Węgrzech i wspierające spotkanie z premierem Orbanem to opowiedzenie się za rosyjskim scenariuszem dla Europy, którego Orban stał się jawnym realizatorem" - napisał.

"To rozbijanie UE, blokowanie pomocy dla Ukrainy, interesy energetyczne z Rosją. Niepojęte jak polski polityk i były premier może wchodzić w taką grę. Wstyd!" - ocenił Siemoniak.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Z większości sondaży wynika, że opozycyjna partia TISZA Petera Magyara prowadzi z Fideszem Viktora Orbana. PAP przypomniał, że w lutowym badaniu firmy Median TISZA uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców.

