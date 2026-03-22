Pociąg zderzył się z żubrami. Na miejscu pracują służby, są utrudnienia

W skrócie Pociąg osobowy na trasie Hajnówka - Warszawa Wschodnia zderzył się z trzema żubrami, żadna z 52 osób na pokładzie nie została poszkodowana.

W wyniku zdarzenia zwierzęta nie przeżyły, a na miejscu pracują strażacy, pracownicy nadleśnictwa oraz Białowieskiego Parku Narodowego.

Działania na miejscu koncentrują się na usunięciu zwierząt z torowiska, by udrożnić ruch kolejowy; PKP Intercity opublikowało komunikat dotyczący opóźnienia pociągu.

Do zdarzenia na kolei doszło w niedzielę rano. - O godz. 7:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu pociągu osobowego jadącego na trasie Hajnówka - Warszawa Wschodnia z trzema żubrami - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce bryg. Piotr Sienkiewicz.

Jak dodał, oprócz trzyosobowej obsługi pociągiem podróżowały 52 osoby.

Pociąg uderzył w żubry na Podlasiu. Utrudnienia na kolei

Oficer prasowy tamtejszej straży przekazał, że w wyniku zdarzenia żadna z osób nie została poszkodowana. Niestety, zwierzęta nie przeżyły zderzenia.

- Na miejscu pracują zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. To dwa zastępy, czyli ośmiu strażaków. Na miejscu są też pracownicy nadleśnictwa Bielsk oraz Białowieskiego Parku Narodowego - powiedział polsatnews.pl bryg. Piotr Sienkiewicz.

Obecnie na miejscu trwają czynności polegające na zabezpieczeniu miejsca. Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Hajnówce nadmienił, że działania strażaków koncentrują się na usunięciu zwierząt z torowiska, aby udrożnić ruch kolejowy na tym odcinku.

PKP Intercity opublikowało również komunikat na stronie internetowej. "Z powodu opóźnienia pociągu IC nr 1116/7 'ŻUBR' relacji Białystok - Warszawa Wschodnia podróżnym umożliwiono przejazd i uzgodniono honorowanie w pociągu: KM nr 19050 relacji Czeremecha - Warszawa Wschodnia" - napisano.

PKP zaapelowało także do podróżnych o zwracanie uwagi na komunikaty głosowe.

