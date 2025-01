- Analizuję nie tylko wypowiedzi Putina, ale także pracę kompleksu wojskowo-przemysłowego Rosji , potencjał gospodarczy tego kraju oraz nacisk kładziony na obronność i kontynuację wojny w 2025 roku, a także wysiłki na rzecz gromadzenia zasobów i ich dystrybucji, które wskazują, że Rosjanie mogliby walczyć do 2027 roku - wyjaśnił szef Centrum Zwalczania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Andrij Kowalenko , cytowany przez agencję Unian.

Zdaniem eksperta rosyjskie władze próbują wykorzystać narrację o "nielegalności" działania ukraińskiego prezydenta do rozpoczęcia negocjacji w sprawie wojny w Ukrainie bez Ukrainy . Moskwa liczy, że takie podejście sprawdzi się w przypadku nowo wybranego prezydenta USA Donalda Trumpa .

Wojna w Ukrainie. Rosja powalczy do 2027 roku?

"Rosjanie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby obwinić Ukrainę za brak rozejmu czy porozumienia, przygotowując środki na prowadzenie dalszych działań zbrojnych. Mam nadzieję, że dostrzegliśmy to nie tylko my, ale też nowa administracja Donalda Trumpa i Unia Europejska" - dodał dyrektor Centrum Zwalczania Dezinformacji.