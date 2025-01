Poniedziałkowa inauguracja prezydentury Donalda Trumpa to temat dyskusji na całym świecie. Nie inaczej jest w Ukrainie, gdzie wydarzenie organizowane w Kapitolu było oglądane ze szczególnym zainteresowaniem. To naturalne, bo jeszcze w trakcie kampanii wyborczej Trump przekonywał, że jednym z priorytetów jego prezydentury będzie doprowadzenie do zawieszenia broni i rozmów pokojowych .

Inauguracja Donalda Trumpa. Prezydentura komentowana w ukraińskich okopach

- Tak, chciałbym, aby cywilizowany świat mocniej się zaangażował i powstrzymał rosyjską agresję, ponieważ ma wszystkie zasoby do tego niezbędne. Chciałbym, żeby Zachód pomógł nam tak mocno, jak będzie to konieczne i jak zostało to obiecane, ale rzeczywistość, niestety, nie zawsze pokrywa się z oczekiwaniami. Po prostu robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić sobie przyszłość, zapewnić bezpieczeństwo i pokój. Nie ma tutaj, na froncie, miejsca na strach albo zachwyt (nad Donaldem Trumpem - red.) - dodaje.