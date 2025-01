Ukraina chwali się sukcesem. Trafili w system S-400

"Zarejestrowano wyłączenie stacji radarowej 92H6 przeciwlotniczego systemu rakietowego S-400 , co wskazuje na udane trafienie w cel" - napisano.

Wojna w Ukrainie. Zniszczono nowoczesny system rakietowy

Wspominany w komunikacie S-400 to system rakietowy typu ziemia-powietrze opracowany przez rosyjskie Centralne Biuro Konstrukcyjne Ałmaz-Antiej. Jest to kontynuacja jednego z najpopularniejszych systemów obrony rakietowej S-300 .

Od kilku miesięcy S-400 są celem ataków Sił Zbrojnych Ukrainy. Do niszczenia systemu używane są między innymi pociski manewrujące Storm Shadow. Według oficjalnych komunikatów Sztabu Generalnego, do września ubiegłego roku udało się zniszczyć co najmniej pięć tego typu jednostek.