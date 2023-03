Ogrzewasz dom gazem? Te dopłaty pozwolą obniżyć rachunki

Odbiorcy gazu ziemnego mogą ubiegać się o zwrot 23% podatku VAT . Wystarczy złożyć wniosek i załączyć odpowiednie dokumenty. Trzeba tylko spełniać określone kryteria.

Kto może się ubiegać o dopłatę do gazu w 2023?

Dopłata do gazu w 2023 roku przysługuje gospodarstwom domowym, które ogrzewają dom lub mieszkanie za pomocą gazu ziemnego. Oznacza to, że zwrotu nie otrzymają osoby korzystające z tego paliwa wyłącznie do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej. Co więcej, piec musi być wpisany do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

Ważne jest to, że starając się o refundację, należy spełnić również kryterium dochodowe. Ile ono wynosi? To zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Przy wariancie jednoosobowym dochód nie może przekroczyć 2100 zł. Jeżeli chodzi o gospodarstwa wieloosobowe, wówczas kryterium to 1500 zł na osobę.

Dopłaty do ogrzewania gazem – jak uzyskać zwrot VAT?

Dopłaty do ogrzewania gazem ziemnym w formie refundacji kosztów podatku VAT odbywają się od 1 stycznia 2023 roku. Wynika to z faktu, że od tego momentu została przywrócona stawka podatku VAT wynosząca 23%.

Dopłaty do gazu wypłaca się na podstawie złożonego wniosku, do którego należy dołączyć fakturę za gaz. Trzeba to zrobić w terminie do 30 dni od momentu jej otrzymania.

Wniosek o "dopłatę do gazu"

Za rozliczenie zwrotów odpowiedzialne są samorządy. Zatem wszelkie dokumenty składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania. Wnioski można składać do 31 grudnia 2023. Co konkretnie trzeba w nich załączyć? Razem z wnioskiem trzeba złożyć:

umowę lub jej kopię zawartą przez odbiorcę gazu z przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją tego rodzaju paliwa;

lub jej kopię zawartą przez odbiorcę gazu z przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją tego rodzaju paliwa; fakturę za dostarczenie gazu ;

; dowód opłaty faktury;

faktury; oświadczenia dotyczące zarobków oraz wielkości gospodarstwa domowego.

Ile wynosi zwrot VAT za gaz? Dla każdego gospodarstwa domowego ta kwota będzie inna, ponieważ różnica wynika z jego zużycia. Jednak dla każdego dopłatą do gazu będzie zwrot 23% stawki VAT z opłaconej faktury. Przelew trafi na konto, którego numer podaje się we wniosku.

Jaka jest obecnie cena za gaz?

W grudniu 2022 roku została przyjęta ustawa, której celem była ochrona odbiorców gazu ogrzewających swoje mieszkania za pomocą tego paliwa. W efekcie, ceny surowca zostały zamrożone na poziomie 200,17 zł za MWh. Przedsiębiorcy handlujący gazem nie mogą oferować cen wyższych od tej kwoty.

Od stycznia 2023 wrócił 23% podatek VAT za gaz (w 2022 roku stawka wynosiła 0%). Osoby ogrzewające swoje domy i mieszkania tym paliwem, których dochody nie przekraczają określonego progu, mogą ubiegać się o refundację w formie zwrotu.

