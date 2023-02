Polska Śnieg po pachy i drewniane sanki, czyli ferie w PRL–u. Tego się nie da zapomnieć! [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że w związku z kryzysem energetycznym w 2022 roku rząd wprowadził różne formy wsparcia dla gospodarstw domowych. Wysokość dofinansowania była zależna od źródła ogrzewania, czyli paliwa grzewczego. W taki sposób dodatek do węgla wyniósł 3000 zł, oleju - 2000 zł, do drewna 1000zł, natomiast do gazu 500 zł. Ulgi dotyczyły jedynie osób zamieszkujących domy. Z kolei mieszkańcy bloków nie mogli liczyć na dofinansowania, co skutkowało gwałtownymi wzrostami cen rachunków.

Wreszcie w dniu 1 października 2022 r. rząd ustanowił program - Ciepło z rekompensatą, którego celem było ograniczenie wzrostu cen za ogrzewanie w blokach. Ustawa zakładała, że gospodarstwa domowe i instytucje użyteczności publicznej za ciepło i podgrzanie wody zapłacą maksymalnie 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego z gazu ziemnego lub oleju opałowego i 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Ciepło z rekompensatą to program, który nie okazał się jednak tak skuteczny jak zakładano. Nie wpłynął znacząco na obniżkę rachunków i posiadał pewne luki. Program pierwotnie miał obowiązywać w sezonie grzewczym od października 2022 r. do kwietnia 2023 r. Jednak w związku z wprowadzonymi zmianami obowiązujący do tej pory mechanizm zakończył się 31 stycznia 2023 r.

Dopłata do ogrzewania w bloku w 2023 roku. Jak wygląda nowy system wsparcia i ile wyniesie dofinansowanie?

Nowe przepisy mają zagwarantować, że nowe ceny maksymalne za dostawę ciepła dla odbiorców z danego systemu ciepłowniczego mają być ustalane na podstawie ceny z 30 września 2022 r., powiększoną o maksymalny wzrost rzędu 40 proc.

Oznacza to, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym zanotowany zostanie wzrost cen netto dostawy ciepła większy niż 40 proc. wobec cen obowiązujących na koniec września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały wyrównać odbiorcom końcowym cenę ciepła, stosując tą korzystniejszą, a same będą mogły wnioskować o uzyskanie wyrównania od Zarządcy Rozliczeń S.A lub gminy, w zależności od rozległości systemu ciepłowniczego.

Maksymalna cena dostawy ciepła ma obejmować wszystkie składniki kosztowe dostawy ciepła, które występują w danym systemie ciepłowniczym, w tym dotyczące wytwarzania oraz przesyłania ciepła.

Dofinansowanie do ogrzewania w bloku. Kto może liczyć na dopłatę?

Rozwiązania dotyczące nowych zasad dofinansowania do ogrzewania w bloku, które mają zapobiec skokowym podwyżkom cen, rząd przyjął 26 stycznia 2023 r. Z dopłaty będą mogli skorzystać mieszkańcy bloków oraz odbiorcy wrażliwi, do których należą szpitale, szkoły oraz żłobki. To, z jakiego rodzaju ogrzewania korzystają mieszkańcy bloków, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe musiały zgłosić do 11 października 2022 r.

Od kiedy obowiązują nowe zasady dofinansowania do ogrzewania w bloku w 2023 roku?

Nowe zasady rekompensaty za ogrzewanie w bloku będą obowiązywać od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r. Zapewnią wsparcie nie tylko dla gospodarstw domowych, ale również podmiotów użyteczności publicznej, poprzez wyrównanie kosztów ciepła, jeżeli nastąpi wzrost cen i przekroczy poziom określony w nowelizacji. Ponadto nowe przepisy obejmą przypadki stosowania cen wyższych od maksymalnej po 1 października 2022 r.

