Kiedy dotarła na miejsce, doznała szoku. Okazało się, że na całej wyspie są problemy z dostawami prądu i wody . Wszystko przez eksplozję w kluczowym zakładzie produkcji gazu ziemnego zarządzanym przez państwową spółkę Petroleos de Venezuela, do której doszło 11 listopada.

Jak sytuacja wygląda w praktyce? Kiedy rozmawiamy, siedzi przy recepcji - tam ładuje telefon, włączony jest akurat agregat. Hotele masowo wykupują paliwo, aby je zasilić. - Poza tym na wyspie prąd jest racjonowany . Wygląda to tak, że jest on w hotelach przez maksymalnie kilka godzin dziennie. Niestety nigdy nie wiadomo, kiedy ten prąd będzie. Czasami jest tak, że jesteśmy całkowicie odcięci - opowiada turystyka z Polski.

Wenezuela. Problem z wodą. Nie można się myć, naczynia są brudne

W nocy niektóre osoby śpią na balkonach - w pokojach bez klimatyzacji jest za gorąco. - Ja się nie odważyłam, bo sąsiadka miała w pokoju skorpiona. Boję się nawet okna otwierać. Jak jest ciemno, to grasują różne robale. U mnie w pokoju były gigantyczne karaluchy, wielkości klucza.

Autobusy zatrzymują się. Brakuje paliwa

- Przez to, że każdy wykupuje paliwo , brakuje go na całej wyspie. Zdarzają się sytuacje, że autobusy rozwożące turystów albo obsługujące ich na trasach zatrzymują się z powodu braku paliwa i musi być organizowany transport zastępczy - opowiada.

I podkreśla: - Nie ma żadnej reakcji ze strony Rainbow. Turyści są rozgoryczeni, rezydenci też. Nie wiedzą, co mówić. Codziennie obiecywane jest, że następnego dnia sytuacja wróci do normy, a tak się nie dzieje. Nowi turyści są oburzeni. Każdy podkreśla - gdyby powiedziano nam o sytuacji wcześniej, moglibyśmy się jakkolwiek przygotować. A my nawet latarek nie mamy.