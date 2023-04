O to również spytaliśmy w naszym badaniu. Aż 56 proc. Polaków popiera ten pomysł.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Szczególnie często L4 na żądanie wspierają kobiety oraz osoby z grupy wiekowej 25-44. Przeciwko są przede wszystkim emeryci oraz osoby w wieku przedemerytalnym.

Wojciech Perekitko uważa, że jest to potrzebne. - Zmniejszyłoby to liczbę wizyt lekarskich, których można byłoby właściwie uniknąć. Przy infekcjach wirusowych czasami dwa-trzy dni zwykłego poleżenia w łóżku i wzięcia paracetamolu wystarczy, aby objawy przeszły. I ten odpoczynek jest wtedy naprawdę bardzo ważnym elementem leczenia. Zdarzało się, że pacjenci przychodzili już do mnie zdrowi po zaległe zwolnienie za wczoraj, bo wtedy bolała ich głowa i czuli się rozbici - mówi lekarz.

- Myślę, że to raczej nie byłoby nadużywane, a gdyby były takie obawy, to zawsze pracodawca może zadzwonić do ZUS i poprosić o kontrolę pracownika - wskazuje.

Lekarz może wystawić zwolnienie tylko na trzy dni do tyłu

Neutralne podejście do L4 na żądanie ma dr Tomasz Karauda. - Jeśli państwo polskie stwierdzi, że stać nas na to, to oczywiście można byłoby wprowadzić takich kilka dodatkowych dni na poratowanie zdrowia. W niektórych miastach bywa tak, że pacjent źle się czuje, a wizyta w sezonie infekcyjnym jest dopiero za kilka dni. Wtedy lekarz nie wystawi zwolnienia na więcej niż trzy dni do tyłu. Wówczas faktycznie to by pomogło. W innych przypadkach, gdzie do lekarza można dostać się z dnia na dzień i otrzymać normalnie zwolnienie lekarskie, nie jest to potrzebne - ocenia.

Na ten moment nie trwają żadne prace nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz komentując ten pomysł mówił: - Mamy urlop na żądanie. Jeżeli komuś cokolwiek się dzisiaj dzieje ma prawo zgłosić urlop na żądanie. Nadal w dużej części firm obowiązuje praca zmianowa lub zdalna. Nie jest problemem dzisiaj to, żeby pracownik został w domu i z domu świadczył pracę. Problemem jest to, żeby miał jak najszybszy dostęp do lekarza i leków.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 29 marca - 3 kwietnia 2023 r. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej ze względu na wiek, wykształcenie oraz wielkość miejscowości zamieszkania. Wielkość próby - 1115 osób. Badanie realizowano przy zastosowaniu techniki CAWI - na panelu badawczym.