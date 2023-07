Awarie w mObywatel 2.0. Minister tłumaczy

- Mamy siedem dowodów skutecznie założonych na sekundę. Część użytkowników "odbija się" w aplikacji, co może wynikać z kilku rzeczy, każdy przypadek jest inny . Ktoś może mieć nieaktualne oprogramowanie w telefonie, niekompatybilny model - tłumaczy Interii Cieszyński.

Jak podkreśla minister, nie mniej istotny jest problem wydajności rządowego systemu: - Jest najbardziej obciążony w trakcie generowania nowego dokumentu. Mamy tu do czynienia z zaawansowaną kryptografią i szyfrowaniem . Jeżeli chcemy zrobić to wszystko bezpiecznie, musimy oszacować jakieś maksymalne obciążenie. Kiedy dokumenty zostaną wygenerowane, wszystko będzie działać bez problemu - usłyszeliśmy.

Spodziewane problemy

- Inwestowanie w infrastrukturę, która pozwoli tworzyć setki nowych dowodów na sekundę w sytuacji, kiedy nie zdarza się to w normalnych warunkach, generowałoby gigantyczne koszty. Nie miałoby to żadnego ekonomicznego uzasadnienia, bo chodzi o dziesiątki milionów złotych - tłumaczy minister cyfryzacji. Pracę aplikacji porównuje do pracy tradycyjnej drukarni.