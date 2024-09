Do zdarzenia doszło po północy w niedzielę na Zalewie Kieleckim przy ulicy Zagnańskiej.

Zalew Kielecki. 19-latki nie udało się uratować

Dane policji. Blisko 300 utonięć

Według danych policji udostępnionych na platformie X, minionej doby doszło do 86 wypadków drogowych: zginęło dziewięć osób, a 88 zostało rannych. Policja poinformowała, że w sobotę zatrzymała 303 osoby kierujące po spożyciu alkoholu. Policjanci przeprowadzili 18 701 interwencji.

RCB przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu.