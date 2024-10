Dyrektor Centrum Nauki odwołany. Reakcja na tekst Interii

Zarząd województwa małopolskiego podjął decyzję o odwołaniu dyrektora Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon ze stanowiska. Swoje obowiązki dyrektor przestanie pełnić od piątku, jednak formalnie pozostanie w centrum do końca stycznia 2025 r.

Krzyki, wyzwiska, niewybredne żarty

Decyzja o odwołaniu dyrektora Szymańskiego to pokłosie reportażu Interii. Opisaliśmy w nim "nowatorski styl zarządzania" wicedyrektorki placówki Anety Wądrzyk. Wyzwiska i przekleństwa wypowiadane publicznie do pracowników, wulgarne komentowanie ich wyglądu, poniżanie na oczach współpracowników, powoływanie się na polityczne znajomości, aby wywrzeć presję na pracowników, wyrywanie prywatnych przedmiotów z rąk - to sytuacje, z jakimi musieli mierzyć się pracownicy ze strony swojej szefowej. Kobieta lubiła podkreślać, że ma polityczne koneksje wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.