RPA: Policjanci aresztowali bezdomnego, bo uciekł im podejrzany

Ricardo Snyman i Sergeant Sibuyiselo Bentso złapali podejrzanego o włamanie do jednego z domów i kradzież. Mężczyzna został ranny w czasie zatrzymania i potrzebował pomocy medycznej. Funkcjonariusze przewieźli go do szpitala Somerset w Sea Point. Jeden z policjantów miał pilnować podejrzanego, jednak temu udało się uciec.

Policjanci próbowali odnaleźć zbiega patrolując miasto. - Podejrzani postanowili, że skoro ich przełożeni wiedzą o złapaniu złodzieja, to muszą przyjechać na komendę z podejrzanym. Pomyśleli, że będą mieli kłopoty - relacjonuje dla portalu sapeople.com policyjne źródło.



- Funkcjonariusze, po utracie podejrzanego, rzekomo znaleźli na ulicy innego mężczyznę, którego zatrzymali zamiast zaginionego. Nie poinformowali nikogo o tym, co się stało - przekazał rzecznik policji.



Reklama

Policjanci aresztowani

Mężczyzna próbował tłumaczyć policjantom, że jest niewinny, mimo tego trafił do policyjnej celi, gdzie spędził noc.



Wszystko wyszło na jaw kolejnego dnia. Po przeanalizowaniu akt i przesłuchaniu mężczyzny detektyw stwierdził, że zatrzymana osoba nie pasuje do mężczyzny opisanego przy zgłoszeniu.



Sprawa została przekazana do Wydziału Antykorupcyjnego, a prokurator wniósł oskarżenie. Policjanci zostali zatrzymani, odpowiedzą za porwanie. Na każdego z nich została nałożona kara grzywny w wysokości 2000 rand (około 520 zł.). Sprawa została odroczona do 27 października.