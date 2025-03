Wyżej wspomniane wpłaty na IKZE da się odliczyć od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub podatkiem liniowym bądź przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Można to zrobić do wysokości określonej w przepisach ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Odliczeń wpłat na IKZE dokonuje się w zeznaniach PIT-28 , PIT-36 , PIT-37 bądź PIT-36L . Należy pamiętać o dołączeniu do nich załącznika PIT/O , czyli informacji o odliczeniach.

Co więcej, prawo do ulgi powinno się dokumentować. Do tego celu należy wykorzystać dokumenty, z których wynika poniesienie wydatku związanego z wpłatami na konto IKZE (chodzi tutaj między innymi o przelewy bankowe).