- To jest sedno klerykalizmu; jeśli nie rozwiąże się tego problemu, będzie on dalej utrzymywać się w Kościele. Diakoni właśnie dlatego, że są oddani służbie temu Ludowi pamiętają, że w Kościele nikt nie może stawiać się ponad innymi - powiedział Franciszek.

Wyjaśnił, że w Kościele musi panować przeciwna logika - "zniżania się".



"Władza polega na służbie"

- Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by się zniżyć, bo uczynił to Jezus, stał się sługą wszystkich - wskazał papież. Dodał, że "władza polega na służbie, a nie na czymś innym".

"Niech nikt nie wykracza poza służbę" - wezwał.

"Diakoni nie są luksusowymi ministrantami"

Mówiąc o zadaniach diakonów, położył nacisk na to, że nie są oni "pół-księżmi, księżmi drugiej kategorii czy luksusowymi ministrantami". Podkreślił potrzebę pokory.

Franciszek wyznał także: "Smutek wywołuje widok biskupa czy księdza, którzy puszą się jak pawie, ale jeszcze większy, kiedy widzi się diakona, który chce być w centrum świata, centrum liturgii czy Kościoła".

Wezwał stałych diakonów, by byli "dobrymi mężami, ojcami i dziadkami".