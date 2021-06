Prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz Marta Kaczyńska z rodziną wzięli w piątek udział w mszy św. odprawionej w katedrze na Wawelu w 72. urodziny Lecha i Jarosława Kaczyńskich. Dzień ten zbiegł się z miesięcznicą pogrzebu pary prezydenckiej.

"To nasz obowiązek"

Podczas mszy św. modlono się za wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej. Metropolita krakowski podziękował także za "dar życia" prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.

- To wątek bardzo osobisty, ale jako wspólnota Kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować za to życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich - mówił abp Jędraszewski. Podkreślił konieczność "dziękowania za dar ich życia dla Polski".

Reklama

W homilii zaznaczył też, że urodziny prof. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP i prezesa Jarosława Kaczyńskiego przeżywamy na Wawelu "w cieniu smoleńskiej tragedii". - Ale wszyscy, a na pewno pan prezes dziękują Panu Bogu za dar jego matki śp. Jadwigi z domu Jasiewicz, harcerki, członka Szarych Szeregów, za to, że była matką - mówił abp Jędraszewski.



Po mszy prezes Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska, premier Mateusz Morawiecki i towarzyszący im politycy modlili się przy grobie pary prezydenckiej.

Zdjęcie Prezes PiS i inni członkowie partii w drodze na Wawel. / PAP/Łukasz Gągulski / PAP

W piątkowej uroczystości brali udział m.in. szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski, europoseł Beata Szydło, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, szef MON Mariusz Błaszczak, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister zdrowia Andrzej Niedzielski, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i prezes TVP Jacek Kurski.