To zły manewr kapitana, a także burza piaskowa i silny wiatr miały być przyczyną utknięcia kontenerowca Ever Given na mieliźnie w Kanale Sueskim. Zablokowanie kanału znacząco zaburzyło światowy handel.

Zdjęcie Kontenerowiec Ever Given blokował Kanał Sueski /MAXAR TECHNOLOGIES / HANDOUT /PAP/EPA

400-metrowy kontenerowiec Ever Given, który zablokował Kanał Sueski przez prawie tydzień, utknął na mieliźnie z powodu złego manewru kapitana - powiedzieli w piątek włoskiej agencji Nova przedstawiciele Zarządu Kanału.

- Nieodpowiedni manewr zbiegł się w czasie z burzą piaskową i silnym wiatrem (...), co doprowadziło do utraty widoczności i utknięcia statku na mieliźnie, choć czynniki pogodowe nie były w pełni odpowiedzialne za wypadek - poinformowali.

Niecały tydzień paraliżu

Kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie na Kanale Sueskim 23 marca. Po niecałym tygodniu, 29 marca, na jego pokład weszli śledczy, aby zbadać przyczynę wypadku i ocenić, czy jednostka nie ma żadnych uszkodzeń. Łącznie na Kanale zablokowane zostały 422 statki, w tym kontenerowce.

Władze Egiptu zapowiedziały, że kraj może się domagać około miliarda dolarów odszkodowania za straty poniesione z powodu zablokowania szlaku.

15 proc. światowego handlu

Szef Zarządu Kanału Sueskiego Osama Rabie powiedział agencji Nova, że Egipt będzie miał dwa nowe holowniki - jeden w tym miesiącu, a drugi w sierpniu. Planowany też jest zakup największej pogłębiarki na Bliskim Wschodzie i kolejnych pięciu chińskich holowników.

Przez Kanał Sueski przepływa około 15 proc. światowego handlu, dla Egiptu szlak jest ważnym źródłem dochodów, z powodu jego zamknięcia kraj tracił 15 mln dolarów dziennie.