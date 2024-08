Zasłynął "wyczynem" w Dolinie Trzech Stawów. Wpadł w ręce służb

"Zgodnie z procedurami ponownie zweryfikowali legalność jego przebywania w naszym kraju. Cudzoziemiec nie był w stanie okazać do kontroli żadnego dokumentu tożsamości ani tym bardziej dokumentu, który uprawniałby go do legalnego pobytu w Polsce " - przekazała Straż Graniczna.

Sosnowiec. Senegalczyk przymusowo opuścił Polskę. Ponownie wpadł w ręce służb

Obcokrajowiec, posiadając już decyzję wydaną przez Komendanta Placówki SG w Sosnowcu, zobowiązującą go do powrotu do swego kraju pochodzenia której nie wykonał dobrowolnie, podlega przymusowemu doprowadzeniu do granicy. W środę mężczyzna został przez funkcjonariuszy SG pod konwojem odwieziony na lotnisko Warszawa - Okęcie, skąd odleciał do Senegalu - wskazano w komunikacie.