Chłopiec jest wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gliwicach. W poniedziałek samodzielnie i niepostrzeżenie oddalił się z miejsca pobytu. Jak informuje policja, 11-latek najprawdopodobniej uciekł przechodząc przez ogrodzenie. Ostatni raz widziany był, gdy grał w piłkę - przekazano.

Od tego czasu policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach prowadzą poszukiwania chłopca.

Funkcjonariusze apelują, aby wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanego skontaktowały się z Komendą Miejską Policji w Gliwicach pod numerem telefonu 47 859 22 55, z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112.

Zaginął 11-latek. Policja podała rysopis chłopca

Policjanci podali rysopis poszukiwanego chłopca. 11-letni Kuba jest szczupły i ma ok. 150 cm wzrostu. Ma blond włosy z grzywką i piegowatą twarz.

W chwili zaginięcia chłopiec miał na sobie krótkie spodnie dresowe, kolorową bluzkę i czarne buty sportowe. Policja opublikowała również zdjęcie poszukiwanego 11-latka:

Zaginiony 11-letni Kuba Zawistowski Policja Gliwice materiał zewnętrzny

