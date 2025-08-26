Zaginął 11-letni Kuba. Policja pilnie prosi o pomoc

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Policja z Gliwic poszukuje 11-letniego Kuby Zawistowskiego. Chłopiec zaginął w poniedziałek ok. godziny 14 po tym, jak samodzielnie oddalił się z miejsca pobytu. Od tego czasu nie udało się nawiązać z nim kontaktu.

Policja z Gliwic poszukuje 11-letniego Kuby ZawistowskiegoMarysia Zawada / Policja GliwiceReporter

Chłopiec jest wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gliwicach. W poniedziałek samodzielnie i niepostrzeżenie oddalił się z miejsca pobytu. Jak informuje policja, 11-latek najprawdopodobniej uciekł przechodząc przez ogrodzenie. Ostatni raz widziany był, gdy grał w piłkę - przekazano.

    Od tego czasu policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach prowadzą poszukiwania chłopca.

    Funkcjonariusze apelują, aby wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanego skontaktowały się z Komendą Miejską Policji w Gliwicach pod numerem telefonu 47 859 22 55, z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112.

    Zaginął 11-latek. Policja podała rysopis chłopca

    Policjanci podali rysopis poszukiwanego chłopca. 11-letni Kuba jest szczupły i ma ok. 150 cm wzrostu. Ma blond włosy z grzywką i piegowatą twarz.

    W chwili zaginięcia chłopiec miał na sobie krótkie spodnie dresowe, kolorową bluzkę i czarne buty sportowe. Policja opublikowała również zdjęcie poszukiwanego 11-latka:

    Uśmiechnięty chłopiec o blond włosach i piegach na twarzy, ubrany w jasną koszulkę, leży na łóżku w jasnym pokoju, patrząc bezpośrednio w obiektyw.
    Zaginiony 11-letni Kuba ZawistowskiPolicja Gliwicemateriał zewnętrzny

