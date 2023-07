Tragedia na jeziorze. Dwie młode kobiety wypadły z materaca

"Wczoraj za pośrednictwem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do naszego szpitala na oddział ratunkowy trafiła niespełna 30-letnia pacjentka, która ucierpiała w jeziorze Nakło-Chechło . Pomimo starań personelu i mimo podjętych działań medycznych zmierzających do ratowania życia pacjentki, w nocy z soboty na niedzielę, niestety, stwierdzono jej zgon " - poinformował Tomasz Świerkot, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu.

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 14:00. Dwie kobiety w wieku 27 i 28 lat przebywały nad akwenem Nakło-Chechło w powiecie tarnogórskim. Przebywały one w miejscu, które nie jest objęte nadzorem ratowników. Wchodząc do wody, kobiety robiły to na własną odpowiedzialność.