Tajemnicza śmierć dwóch duchownych w Sosnowcu. Biegli mają jeden problem

Prokuratorzy z Sosnowca prowadzą dwa odrębne śledztwa w sprawie śmierci diakona Mateusza B. oraz księdza Roberta Sz. Jedno z nich zostało przedłużone do 7 września, a drugie do 7 października. Nie oznacza to jednak, że wtedy poznamy odpowiedź na pytania jak i dlaczego doszło do tragedii. Wiele wskazuje na to, że prokuratorzy mogą je ponownie przedłużyć.