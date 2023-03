Zwłoki młodego mężczyzny znaleziono, według lokalnych mediów, we wtorek przed godziną 13 przy domu katolickim przy ul. Kościelnej w Sosnowcu. To 26-letni diakon - jak nieoficjalnie informuje m.in. "Dziennik Zachodni". "Na jego ciele znaleziono rany kłute klatki piersiowej i szyi" - poinformowano.

Diecezja Sosnowiecka na prośbę prokuratury odmawia udzielania informacji w tej sprawie. Podała jednak, że 7 marca doszło do śmierci dwóch duchownych.

Nieoficjalnie: Ksiądz zabił diakona, a potem popełnił samobójstwo

Radio RMF FM nieoficjalnie podaje, że między diakonem a księdzem miało dojść do konfliktu, w efekcie którego ksiądz zamordował diakona, a następnie popełnił samobójstwo.

- Tuż po południu prokurator z jednej z sosnowieckich prokuratur rejonowych został poinformowany, że znaleziono ciało młodego mężczyzny. Wszystkie okoliczności zdarzenia wskazywały na to, że mogło dość do popełnienia przestępstwa zabójstwa - mówił we wtorek o sprawie rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski.

Sosnowiec. Zwłoki mężczyzny. Zaplanowano sekcję zwłok

Prokurator Łubniewski wskazał, że na miejsce przyjechał prokurator, który wraz z policją przeprowadził oględziny miejsca oraz ciała młodego mężczyzny. - Prokurator na miejscu, widząc zwłoki mężczyzny, zdecydował o zabezpieczeniu ich celem przeprowadzenia sekcji zwłok - podał.

- Sekcja zwłok prawdopodobnie zostanie przeprowadzona w środę w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach. Wyniki sekcji odpowiedzą nam na pytania, jakie były okoliczności i przyczyny zgonu mężczyzny - dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu