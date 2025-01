Śmierć młodego mężczyzny w mieszkaniu księdza. Nowy ruch sądu

Sąd Rejonowy w Sosnowcu zdecydował, że zgromadzony w toku postępowania dodatkowy materiał dowodowy nie jest wystarczający, by ks. Krystian K. mógł trafić do tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Prokuratura zapowiada złożenie zażalenia, a także skierowanie do sądu w ciągu najbliższych dwóch miesięcy aktu oskarżenia.