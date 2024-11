Szczytno. Nie żyje ksiądz Lech Lachowicz. Padł ofiarą brutalnej napaści

Śmierć księdza Lecha Lachowicza to konsekwencja brutalnej napaści, do której doszło w niedzielę 3 listopada. Jak ustalił wówczas portal polsatnews.pl, do pobicia doszło około godz. 19 na plebanii. Policjanci, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia zastali gospodynię oraz ciężko pobitego proboszcza.