Śląskie: Uwięziła młodą sarnę

Policjant z komisariatu w Węgierskiej Górce podczas działań w terenie zauważył na jednej z posesji zamkniętą sarnę. Widząc, iż zwierzę nie jest w stanie wyjść, postanowił jej pomóc.

- Gdy funkcjonariusz doszedł do ogrodzenia, zauważył, że sarna jest tam przetrzymywana celowo, a bramka zabezpieczona przed otwarciem drutem - przekazali śląscy policjanci.



Nie widzieli w tym nic złego

Mundurowy znalazł także resztki, którymi zwierzę najprawdopodobniej było karmione. Po ustaleniu właściciela posesji, dowiedział się, że sarna została celowo zamknięta za metalowym ogrodzeniem.

Zdjęcie Sarna była celowo zamknięta na ogrodzonej posesji / Śląska policja / materiały prasowe

- Właścicielka nie widziała nic złego w swoim postępowaniu - zrelacjonowali policjanci.



Funkcjonariusz zawiadomił odpowiednie służby, które już zajęły się młodą sarną.

Zdjęcie Bramka była zabezpieczona drutem / Śląska policja / materiały prasowe

W stosunku do 35-letniej właścicielki posesji został skierowany wniosek do sądu o naruszenie art. 51 prawa łowieckiego, który mówi m.in. o przetrzymywaniu zwierzyny bez odpowiedniego pozwolenia, co zagrożone jest grzywną.