Policja szuka kierowcy, który w sobotę rano na drodze krajowej nr 44 w Mikołowie (Śląskie) potrącił kobietę na przejściu dla pieszych i uciekł z miejsca wypadku. Mimo reanimacji poszkodowana zmarła.

Dyżurny Wydziału Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej w Katowicach powiedział, że do wypadku doszło ok. godziny 5.30 na ul. Gliwickiej (dk 44). - Na przejściu dla pieszych została potrącona piesza przez nieznanego sprawcę, który odjechał z miejsca zdarzenia. Trwają czynności zmierzające do jego wykrycia - powiedział policjant.

Krótko po wypadku kobieta była reanimowana, nie udało się uratować jej życia. Według informacji policji była to młoda osoba, miała około 30 lat.

Reklama

Po wypadku droga została zablokowana w obu kierunkach.

Zablokowana autostrada

Między węzłami Pyrzowice i Woźniki w kierunku Częstochowy została także zablokowana w sobotę rano autostrada A1. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych.

Zablokowana jest jezdnia w kierunku Częstochowy.

W wyniku zderzenia dwie osoby zostały ranne.