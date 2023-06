Sprawę okaleczonych drzew nagłośniono na profilu ruchu społecznego "Ratujmy drzewa na Śląsku Cieszyńskim". "Z niezrozumiałych dla nas przyczyn na ul. Kościuszki przed procesją Bożego Ciała z Parafii Imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie do rosnących tam klonów przykręcono wkrętami metalowe elementy" - napisano.

Do wpisu dołączono zdjęcia drzew i rozwieszonych flag, m.in. z herbem papieża Jana Pawła II. "Czy ktoś wydał zgodę na takie działanie - trudno powiedzieć, ale dla takiego kaleczenia drzew trudno znaleźć usprawiedliwienie" - dodano w poście.

Okaleczone drzewa przed procesją. Proboszcz bierze winę na siebie

Redakcja polsatnews.pl poprosiła o komentarz proboszcza parafii Imienia Najświętszej Marii Panny, ks. Antoniego Dewora. - Nie kazałem tego zrobić, ale wiadomo, że jeżeli jestem proboszczem parafii, to ja jestem za to odpowiedzialny. Nie powinno się to było zdarzyć. Nie zdążyłem na to zareagować - przyznał.

Duchowny zapewnił, że metalowe elementy zostały już usunięte. Z kolei przedstawiciel Urzędu Miasta w Cieszynie przekazał polsatnews.pl, że sprawą zajmuje się Miejski Zarząd Dróg.

- Ustalamy, czyje są drzewa, na czyjej działce rosną i potem podejmiemy stosowne działania: usunięcie uchwytów oraz zbadanie tego, w jakiej kondycji są drzewa. Na pewno będziemy dążyli do tego, żeby klony wyglądały tak jak przed procesją Bożego Ciała - powiedział zastępca burmistrza Krzysztof Kasztura.

Jak zapewnił, miasto podejmie odpowiednie kroki, aby do takich sytuacji nie dochodziło w przyszłości.