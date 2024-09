Tragiczny wypadek w Warszawie. Ojciec zatrzymanego zabrał głos

- To jakiś koszmar. Przyszli po syna i go aresztowali - mówił ojciec Aleksandra G., jednego z zatrzymanych w związku z wypadkiem na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Mężczyzna zapewniał, że w nocy, kiedy doszło do tragicznego zdarzenia, jego syn przebywał w domu. - W budynku są kamery i można to zweryfikować - powiedział.