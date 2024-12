Burmistrz Staszkiewicz w poniedziałek powiedziała, że od rana na gruzowisku pracuje około 90 strażaków. Ulica Głęboka jest zamknięta dla ruchu . Wszystkie sklepy i usługi, które działają w lokalach należących do miasta, zostały zwolnione z czynszu za dni, w których będą zamknięte.

Cieszyn. Wybuch w kamienicy. Ważą się losy sąsiednich budynków

- Pytanie, czy mieszkańcy tych domów będą mogli do nich wrócić. Trzeba je zabezpieczyć do czasu remontu. Na tej ścianie z wielką dziurą cegły po prostu wiszą. To się na niczym nie trzyma. Każdy podmuch wiatru może spowodować, że się zawali. Na razie nie wiadomo, czy możemy budynki w sposób bezpieczny modernizować, czy też zapadnie decyzja o rozbiórce kamienic - podkreśliła, dodając, że wszystko będzie zależało od opinii inspektora nadzoru budowlanego.