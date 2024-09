Policja w Zabrzu przekazała, że w piątek na parkingu w pobliżu jednego ze sklepów doszło do zatrzymania czterech mężczyzn podejrzanych o rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach oraz mundurowi z lokalnej komendy pod nadzorem prokuratury.

Zabrze. Były dziennikarz zatrzymany za rozbój. Grozi mu 20 lat więzienia

Do rozboju, w związku z którym policjanci przeprowadzili akcję, doszło na terenie Zabrza w czwartek 12 czerwca. "Tam sprawcy spotkali się z pokrzywdzonym i używając noża oraz przedmiotu przypominającego broń palną, zmusili go do przelania na wskazane konto kwoty blisko miliona złotych" - czytamy w komunikacie służb.