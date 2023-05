Agresywne i nieodpowiedzialne zachowanie. Kierowca nie miał nawet uprawnień

Do 30 tys. zł grzywny i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów grozi kierowcy z Chorzowa (woj. śląskie), który nie potrafił się zachować na drodze. 42-latek, zmieniając pas ruchu, zaczął niepotrzebnie hamować, co mogło spowodować kolizję. Z kolei w stronę kierowcy, jadącego za nim, pokazał obraźliwy gest. W toku śledztwa okazało się, że mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

