Maria Magdalena pochodziła z Magdali - niewielkiej miejscowości położonej nad Jeziorem Galilejskim, gdzie przyszła na świat w I w. n.e. W Ewangelii św. Łukasza jest przedstawiana jako jedna z kobiet, które towarzyszyły Jezusowi i jego uczniom . Z kolei z Ewangelii św. Marka dowiadujemy się, że Jezus uwolnił ją od siedmiu złych duchów. Wielu teologów uważa, że to właśnie to uzdrowienie wpłynęło na jej późniejsze oddanie.

Maria Magdalena, jako wierna uczennica Jezusa , pozostała ze swoim mistrzem aż do końca. Gdy pozostali uczniowie uciekli, ona dzielnie trwała pod krzyżem, a w niedzielny poranek, wraz z innymi kobietami, udała się do grobu, aby namaścić ciało Jezusa.

Przekonanie to dominowało przez wieki, jednak dziś coraz częściej przeważa pogląd, że są to różne kobiety, a posoborowa reforma kalendarza z 1969 roku oficjalnie oddzieliła Marię Magdalenę od siostry Łazarza.

Tytuł ten nadawany jest bardzo rzadko i otrzymują go najczęściej pierwsi głosiciele Dobrej Nowiny w danych kulturach lub osoby, których świadectwo życia miało przełomowe znaczenie dla rozwoju chrześcijaństwa. W przypadku Marii Magdaleny ten tytuł odzwierciedla nie tylko jej wyjątkową bliskość z Chrystusem, ale przede wszystkim odwagę i gotowość do głoszenia zmartwychwstania.

To właśnie on podniósł ten dzień do rangi święta liturgicznego, na równi ze świętami apostołów. Ta decyzja podkreśla jej wyjątkową rolę w historii zbawienia i wczesnego Kościoła.

Wspomnienie św. Marii Magdaleny, obchodzone 22 lipca, nie należy do tzw. świąt nakazanych, co oznacza, że udział w mszy świętej tego dnia nie jest obowiązkowy dla wiernych. Niemniej jednak dla wielu osób jest to dobra okazja, by uczestniczyć w mszy świętej dobrowolnie - jako wyraz wdzięczności za świadectwo Marii Magdaleny, pierwszej głosicielki zmartwychwstania.