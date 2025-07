Papież Leon XIV zwrócił się do wiernych. "Nasza ziemia popada w ruinę"

Papież Leon XIV ze specjalnym orędziem. "Nasza ziemia popada w ruinę"

Papież Leon XIV stwierdził, że "nasza Ziemia popada w ruinę". Ojciec Święty nawiązał w ten sposób do nasilających się ekstremalnych zjawisk naturalnych. W przygotowanym specjalnie orędziu do wiernych zaznaczył również, że świat zamienia się w pole bitwy, której stawką są zasoby naturalne potrzebne do życia.