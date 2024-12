Nie wszyscy to wiedzą. Jaka jest różnica między kolędami a pastorałkami?

Kolędy to pieśni religijne , które mają charakter głównie liturgiczny i są w treści bezpośrednio związane z narodzinami Jezusa. Skupiają się na biblijnych wydarzeniach i postaciach - przybyciu pasterzy do betlejemskiej szopki, śpiewie anielskich chórów, czy pokłonie Trzech Króli.

Najbardziej znane polskie kolędy to "Wśród nocnej ciszy" czy "Bóg się rodzi", a wyjątkową kolędą, najpopularniejszą na świecie, jest "Cicha noc", przetłumaczona na ponad 300 języków i dialektów - po raz pierwszy odśpiewano ją w 1818 r. w miasteczku Oberndorf pod Salzburgiem.

Boże Narodzenie 2024. Historia kolęd

Nie zawsze jednak kolędy były tym, co znamy teraz, czyli radosnymi pieśniami o Bożym Narodzeniu . Łacińskie "calende" dosłownie tłumaczy się jako "pierwszy dzień miesiąca" . Od 46 r. p.n.e 1 stycznia oficjalnie ogłoszono początkiem roku administracyjnego, a kolędy były radosnymi pieśniami noworocznymi na cześć gospodarzy. W tym szczególnie celebrowanym czasie Rzymianie odwiedzali się, składali sobie życzenia pomyślności i rozdawali upominki.

Niektóre z tych zwyczajów upowszechniły się też w chrześcijaństwie, które z biegiem czasu przejmowało rzymskie obrzędy i je rozwijało. Widoczne to było m.in w tekstach kolęd, gdzie coraz częściej odwoływano się do narodzin Chrystusa.

Również w dawnej Polsce termin "kolęda" nie od razu odnosił się do bożonarodzeniowych pieśni. Początkowo określano nim świeckie zwyczaje noworoczne związane ze składaniem życzeń gospodarzom domu, a następnie wizytę duszpasterską w okresie Bożego Narodzenia. Po raz pierwszy wspomina się o użyciu słowa "kolęda" w dzisiejszym znaczeniu dopiero w drugiej połowie XVI wieku, jednak do tego czasu również były śpiewane pieśni nawiązujące tematycznie do Bożego Narodzenia.