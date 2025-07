Maria, Marta i Łazarz z Betanii to rodzeństwo, które odegrało ważną rolę w Ewangeliach jako przyjaciele Jezusa i wzory wiary.

Maria, Marta i Łazarz są znani jako rodzeństwo mieszkające w Betanii , miejscowości niedaleko Jerozolimy na wschodnim stoku Góry Oliwnej. To stamtąd Jezus szedł w Niedzielę Palmową do Jerozolimy, tam też został namaszczony przed swoją męką.

Jezus wskazuje, że "Maria obrała najlepszą cząstkę", co można odczytać jako komunikat, że czasem ważniejsza jest cicha obecność przed Bogiem, niż zabieganie.

Według apokryfów, po śmierci Jezusa, Maria, Marta i Łazarz ukrywali się i pomimo tego, że zostali skazani na śmierć na morzu, udało im się dotrzeć aż do Marsylii , gdzie długo i żarliwie głosili chrześcijaństwo.

Łazarz miał nawet zostać biskupem, a Marta założyć klasztor, w którym przebywała do końca swojego życia.

Każdy z trojga przypomina o innych wartościach, a równocześnie pokazuje, że do bliskości z Bogiem mogą prowadzić różne duchowe drogi - Marta ze swoją troską o wspólnotę i odpowiedzialnością za innych, Maria skupiona na Jezusie i kontemplacji i Łazarz jako świadek mocy Jezusa, symbol nadziei na nowe życie.

W ikonografii Marta przedstawiana jest z pękiem kluczy za pasem, często w towarzystwie Marii. Jej atrybutami są drewniana łyżka, sztućce, księga, naczynie, różaniec. Na niektórych obrazach Marta prowadzi smoka lub kropi go wodą święconą - to nawiązanie do legendy, według której w Prowansji pokonała smoka Taraska.