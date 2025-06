Wkrótce azerskie i rosyjskie media poinformowały, że arcybiskup został aresztowany w Erywaniu. W trakcie zatrzymania miał zwrócić się do obecnych, mówiąc: "Słuchaj, zło. Bez względu na to, co zrobisz, niewiele ci zostanie".

Po klęsce Baku, Katolikos Wszystkich Ormian Karekin II wezwał Paszyniana do ustąpienia, co doprowadziło do znacznych tarć na linii rząd - duchowieństwo. W czerwcu premier odgryzł się przywódcy duchownemu i apelował do wiernych o usunięcie go ze stanowiska.