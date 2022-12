W czasie trwania pontyfikatu Benedykt XVI wielokrotnie trafiał na pierwsze strony gazet, a jego wypowiedzi nieraz wywoływały gorące dyskusje.

Był uważany za kontynuatora doktryny Jana Pawła II, jednak bez charyzmy i żywiołowości poprzednika. Został zapamiętany jako wycofany intelektualista, a jednocześnie zagorzały przeciwnik homoseksualizmu i papież, któremu nie udało się zwalczyć pedofilii w Kościele.

Skandale z pedofilią wśród duchownych w tle

Dewiza, którą Joseph Ratzinger wybrał w dniu konsekracji biskupiej w 1977 r. brzmiała "współpracownik prawdy". W późniejszych latach jednak zarzucano mu niewystarczającą reakcję na przypadki pedofilii w Kościele.

Jedna z niemieckich kancelarii prawniczych, badających sprawę pedofilii na początku tego roku opublikowała raport Westphal Spilker Wastl, z którego wynika, że Joseph Ratzinger jeszcze jako arcybiskup zaniechał nadania biegu przynajmniej czterem sprawom dotyczącym wykorzystywania nieletnich przez księży należących do jego diecezji. Jak podają media, jedna z ofiar zdecydowała się wytoczyć mu proces sądowy.

W odpowiedzi na te wydarzenia w 2022 r. emerytowany papież wystosował oficjalny list. Można w nim przeczytać m.in. że "do tego błędu niestety doszło, nie był on jednak zamierzony i mam nadzieję, że jest wybaczalny".

W dalszej części listu Ratzinger pisał również, że "każdy pojedynczy przypadek wykorzystywania seksualnego jest straszny i niepowetowany".

Wyciek tajnych dokumentów podczas pontyfikatu Benedykta XVI, czyli "VatiLeaks"

W czasie trwania pontyfikatu Benedykt XVI stał się głównym bohaterem skandalu nazywanego VatiLeaks . Doszło również to potężnego wycieku dokumentów dotyczących incydentów pedofilii wśród duchownych w ciągu ostatnich dekad.

Oliwy do ognia dolała postawa papieża, który stanowczo odmówił spotkania z ofiarami przestępcy seksualnego Marciala Maciela Degollado, meksykańskiego duchownego i założyciela zgromadzenia "Legion Chrystusa".

Nie zdecydował się również na spotkanie z rodzinami ofiar pedofilii, jakiej księża przez lata dopuszczali się w Irlandii. Do przedstawicieli irlandzkiego Kościoła wysłał natomiast list, w którym wyraził "wstyd i skruchę".

Papież Benedykt XVI jako przeciwnik homoseksualizmu

W 2008 r. Benedykt XVI w czasie homilii określił praktyki homoseksualne "niszczeniem dzieła Boga". Jak można było się spodziewać, wywołało to oburzenie w środowisku LGBT+.

Brytyjski chrześcijański ruch lesbijek i gejów skomentował tę wypowiedź jako "nieodpowiedzialną i niedopuszczalną". Negatywnie odniósł się do niej również włoski transseksualny polityk Vladimir Luxuria.

W jednej ze swoich biografii wydanej kilka lat temu emerytowany papież powiedział, że "homoseksualne małżeństwa i aborcja na świecie to znak duchowej siły Antychrysta".

Kontrowersyjne słowa na temat epidemii AIDS

Z nieprzychylnymi opiniami papież Benedykt XVI musiał się zmierzyć w 2009 r. w czasie pielgrzymki do Kamerunu. Afryka Środkowa stanowi jeden z najsilniej dotkniętych epidemią AIDS obszarów na świecie, nie dziwiło więc, że w czasie rozmowy z dziennikarzami został zapytany o ten problem.

Benedykt XVI odparł wówczas, że "AIDS to tragedia, która nie może być przezwyciężona samymi pieniędzmi, nie może być również przezwyciężona poprzez masową dystrybucję prezerwatyw, które nawet zaostrzają problem". Odpowiedź ta wywołała wiele kontrowersji, tym bardziej w obliczu znanych od lat informacji, że wirus HIV najczęściej przenosi się drogą płciową.

W obliczu powszechnej krytyki, w wydanej rok później książce "Światło świata. Papież, Kościół i znaki czasu. Rozmowa z Ojcem Świętym Benedyktem XVI", przyznał on, że w niektórych przypadkach stosowanie prezerwatyw jest dopuszczalne jako środek zapobiegawczy "w intencji zredukowania ryzyka infekcji".

Zdjęcie Wizyta papieża Benedykta XVI w Kamerunie w 2009 r. / AFP

Papież Benedykt XVI krytykujący islam

W czasie pielgrzymki do Bawarii w 2006 r. papież spotkał się z przedstawicielami środowiska akademickiego w Ratyzbonie. Przytoczył wtedy wypowiedź Manuela II Paleologa, mówiąc, że nauka Mahometa zawiera tylko to, co "złe i nieludzkie". Wywołało to falę protestów na całym świecie.

W ramach pojednania kilka miesięcy później Benedykt XVI udał się w pierwszą pielgrzymkę do kraju muzułmańskiego - Turcji - gdzie modlił się w Błękitnym Meczecie.

Wizyta w Strefie Zero w Nowym Jorku

W pontyfikacie Benedykta XVI nie brakowało również odważnych deklaracji i powszechnie podziwianych decyzji. Jedną z nich z pewnością była wizyta w - Ground Zero w Nowym Jorku - miejscu zamachu z 2001 r., podczas którego zginęło ponad 2700 osób.

Papież zaprosił do wspólnej modlitwy kilkadziesiąt osób. Wśród nich były te, którym udało się przeżyć zamach na World Trade Center oraz rodziny ofiar.

Zdjęcie Papież Benedykt XVI w Strefie Zero w Nowym Jorku / AFP

Abdykacja Benedykta XVI

Kolejnym budzącym zaskoczenie krokiem papieża Benedykta XVI była decyzja o ustąpieniu z urzędu. Ogłosił ją na początku lutego 2013 r., natomiast abdykował 28 lutego 2013 roku. To zaledwie trzeci taki przypadek w historii Kościoła.

Wcześniej abdykowali tylko: papież Celestyn V (w 1294 r.) oraz Grzegorz II (w 1415 r.) Rezygnacja Benedykta XVI nastąpiła niemal 600 lat później, co oznacza, że we współczesnej historii był to przypadek bezprecedensowy.

Następcą Benedykta XVI został Jorge Mario Bergoglio, czyli papież Franciszek.

Zdjęcie Spotkanie papieża Franciszka i emerytowanego papieża Benedykta XVI w sierpniu 2022 r. / Handout / Handout / East News

Mimo że oficjalnym powodem abdykacji papieża był podeszły wiek i pogarszający się stan zdrowia, w kuluarach mówiło się, że to właśnie wychodzące na światło dzienne afery seksualne jego podwładnych zmusiły go do odejścia ze stanowiska. Papież podejmował kroki mające na celu zminimalizowanie ryzyka pedofilii w środowisku kościelnym (m.in. wprowadził surowsze kary dla sprawców), nie udało mu się jednak rozwiązać problemu.

