27 grudnia wierni również zbierają się w kościele. To ważne wspomnienie

Jezus, przemierzając Galileę, zauważył braci, którzy zajmowali się naprawą sieci. To właśnie wtedy zaproponował im, aby poszli za nim i zostali "rybakami ludzi" . W ten sposób Jan został jednym z pierwszych uczniów, a potem dołączył również do grona Dwunastu Apostołów.

Ś. Jan Ewangelista - kim był?

To również on spoczywał na piersi swojego mistrza podczas Ostatniej Wieczerzy i towarzyszył mu podczas modlitwy w Ogrodzie Getsemani tuż przed aresztowaniem.

W ostatnich godzinach życia Jezusa większość jego uczniów rozproszyła się ze strachu przed aresztowaniami. Jan jako jedyny z Dwunastu Apostołów został pod krzyżem do końca . Właśnie wtedy Jezus, widząc że jego ukochany uczeń nadal przy nim czuwa, powierzył jego opiece Maryję, nazywając ją jego nową matką. To symboliczne wydarzenie podkreśla relację, która łączyła Jana ze swoim mistrzem.

Życie Jana po śmierci Chrystusa

Po śmieci Jezusa, Jan przez długie lata pozostał w Jerozolimie, gdzie aż do wniebowzięcia Maryi troszczył się o nią , wypełniając ostatnie zadanie otrzymane od konającego na krzyżu Jezusa. Działał potem w Samarii, a ostatecznie osiadł w Efezie. To właśnie tam powstała ostatnia Ewangelia i trzy listy.

Zgodnie z apokryfami, cesarz Domicjan rozgniewany na apostoła, kazał go wrzucić do kadzi pełnej rozgrzanego oleju. Jan miał nie tylko przeżyć to wydarzenie, ale nawet wyjść z kotła odmłodzony. Ostatecznie apostoł został skazany na wygnanie na wyspę Fatmos, gdzie doznał wielu wizji. To właśnie one zostały opisane w Księdze Apokalipsy - ostatniej kanonicznej księdze Pisma Świętego. Jan, zgodnie z zapowiedzią Jezusa, jako jedyny z apostołów dożył sędziwego wieku i zmarł śmiercią naturalną.