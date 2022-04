Jest pierwszy sondaż, w którym Le Pen pokonuje Macrona w drugiej turze

Oprac.: Michał Michalak

50,5 proc. dla Marine Le Pen i 49,5 proc. dla Emmanuela Macrona - to wynik sondażu pracowni AtlasIntel, będący prognozą drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji. Jest to pierwsze badanie w trwającej kampanii wyborczej, w którym liderka Zjednoczenia Narodowego wyprzedziła obecnie urzędującego prezydenta.

Zdjęcie Emmanuel Macron i Marine Le Pen / AFP