Plaga zamkniętych szlaków w Tatrach. Dlaczego TPN remontuje je akurat w wakacje?

Wakacje 2022

Wycieczka w Tatry to dla wielu osób tradycyjny element każdych wakacji. Co roku tłumy turystów wydeptują szlaki w Tatrzańskim Parku Narodowym. I przy okazji denerwują się, dlaczego ten czy inny szlak jest zamknięty akurat w szczycie sezonu. Plaga zamkniętych tras w Tatrach dała się we znaki niejednemu z nas. Dlaczego władze TPN zamykają szlaki akurat w wakacje? Odpowiadamy.

Zdjęcie Dlaczego TPN remontuje szlaki akurat w sezonie letnim? / fot. Tatrzański Park Narodowy /