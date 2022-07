Niezwykłe zdjęcie z Karkonoszy. "To raczej długo nie przetrwa"

Oprac.: Paweł Basiak WIADOMOŚCI LOKALNE

Karkonoski Park Narodowy opublikował zdjęcie ostatniego płatu śniegu w polskiej części pasma górskiego. Zaobserwowano go w Małym Kotle Śnieżnym, położonym na wysokości ok. 1200 m n.p.m. Oznacza to, że śnieg w Karkonoszach utrzyma się przynajmniej o dzień dłużej niż w zeszłym roku.

Zdjęcie Ostatni śnieg w Karkonoszach / @Karkonoski_PN / Twitter