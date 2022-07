Groźne są nie tylko strzyżaki i szerszenie. Na jakie owady jeszcze trzeba w Polsce uważać?

Niebezpieczne owady w Polsce najczęściej spotkać możemy latem. Alergicy powinni szczególnie uważać na owady błonkoskrzydłe. Po kontakcie z tymi owadami mogą dostać wstrząsu anafilaktycznego. Zanim wyruszymy na wakacje, poznajmy niebezpieczne owady w Polsce. Upewnijmy się również, gdzie powinniśmy być szczególnie ostrożni.

Niebezpieczne owady w Polsce: szerszeń

Szerszeń jest jednym z najbardziej jadowitych owadów w naszym kraju. Mimo to jest spokojniejszy od osy - atakuje wyłącznie, gdy jest sprowokowany.



Jad szerszenia jest dużo bardziej niebezpieczny, niż jad osy lub pszczoły. Po kontakcie z szerszeniem miejsce wkłucia puchnie, możemy również odczuwać mocny ból oraz pieczenie. Szerszeń, tak jak inne owady błonkoskrzydłe, doprowadzić może do wstrząsu anafilaktycznego.



Unikanie tego owada nie jest proste. Wszystko przez fakt, że szerszenie można spotkać praktycznie wszędzie. Potrafią zakładać gniazda w budynkach mieszkalnych, nawet jeśli jest to centrum miasta.



Zdjęcie Szerszenie mogą wlatywać do naszych domów przypadkowo / 123RF/PICSEL

Niebezpieczne owady w Polsce: pszczoła oraz trzmiel

Pszczoła, podobnie jak trzmiel, atakuje głównie wtedy, gdy zostanie sprowokowana. Wbija wtedy żądło, które pozostaje w skórze ofiary. Trzmiel natomiast może żądlić wielokrotnie. W przypadku pszczoły i trzmiela po ukąszeniu występuje opuchlizna, która znika po kilku dniach. Może również wystąpić wstrząs anafilaktyczny.

Pszczoły budują ule głównie na drzewach lub w pniach drzew. Są najczęściej spotykane na wsiach. Trzmiele natomiast można spotkać znacznie częściej. Wszystko przez ich większą tolerancję na niskie temperatury.

Niebezpieczne owady w Polsce: osa

Osa jest największym zagrożeniem dla alergików, ponieważ atakuje "bez powodu". Nie potrzebuje wyczuwać zagrożenia, by wbić żądło w ofiarę. Co więcej osa może użądlić wielokrotnie, gdyż nie traci żądła. Po ukłuciu poczuć możemy duży ból, a w miejscu użądlenia widnieje bolesne zgrubienie oraz zaczerwienienie.

Osy budują swoje gniazda wszędzie. Mogą mieć swoje domki w norach, dziuplach drzew, ale również w otworach budynków mieszkalnych.

Niebezpieczne owady w Polsce: pchła

Pchła kojarzy nam się głównie z owadem atakującym zwierzęta. Jednak insekty te są niebezpieczne także dla człowieka, ponieważ przenoszą dużą liczbę bakterii oraz pasożytów, doprowadzając do rozwoju infekcji. Ugryzienie pchły zostawia po sobie czerwony ślad z otoczką wokół miejsca wbicia. Zwykle ukąszenia są bolesne, swędzące oraz liczne. Pchły nie atakują w pojedynkę, a ich głównym celem ataku jest ludzka łydka, stopa lub kostka.

Samo ukąszenie pchły może nie być szkodliwe, jednak należy mieć się na baczności. Infekcje roznoszone przez pchły powodują rozwój:

Dżumy ,

, Tyfusu plamistego,

Choroby kociego pazura,

Tasiemca.

Zdjęcie Niebezpieczne owady w Polsce. Pchły w kontakcie z ludźmi mogą doprowadzić do rozwoju dżumy lub tasiemca / Ardea Picture Library / East News

Niebezpieczne owady w Polsce: turkuć podjadek

Turkuć podjadek jest jednym z największych owadów występujących w naszym kraju. Najczęściej spotkać go możemy w ogrodzie, na polu lub łąkach.



Oficjalnie turkuć podjadek nie należy do listy owadów jadowitych. Niemniej wielu przyrodników radzi unikać kontaktu skórnego z turkuciem. Skutkować to może zadraśnięciem przez jego żuwaczki, co może doprowadzić do rozwoju tężca. Tężec jest chorobą zakaźną, która objawia się z początku skurczami i bólami mięśni.



Niebezpieczne owady w Polsce: strzyżak sarni

Strzyżak sarni często nazywany jest "latającym kleszczem". Nie atakuje ludzi celowo. Strzyżak sarni pasożytuje na leśnych zwierzętach, takich jak sarny, jelenie, czy borsuki, żywiąc się ich krwią. Możemy zaś być ich przypadkowymi ofiarami, jeśli przypadkowo się na nie natkniemy. Strzyżaki to niewielkie owady, które atakują chmarami. Gryzą i wplątują się we włosy, w brodę, a także wchodzą do uszu i nosa.

Po ukąszeniu na skórze pojawia się swędząca grudka, która może utrzymać się na skórze nawet przez rok. Kontakt ze strzyżakiem sarnim może również doprowadzić do reakcji alergicznej.



Zdjęcie Strzyżak jeleni, potocznie nazywany latającym kleszczem, często atakuje ludzi całymi chmarami. Jak się przed nim chronić? / JERZY GUBERNATOR/Science Photo Library / East News

Niebezpieczne owady w Polsce: wścieklica zwyczajna

Wścieklica zwyczajna, albo po prostu czerwona mrówka ma iście wojowniczy charakter, stąd często określa się ją jako "Fire Ant". Spotkamy ją zwłaszcza pod starymi, próchniejącymi deskami.



Ugryzienie insekta jest nie tylko bolesne, ale niekiedy prowadzi również do reakcji alergicznej.



Niebezpieczne owady w Polsce: Oleica krówka

Oleica krówka jest chrząszczem, który atakuje w sytuacjach stresowych. Wówczas wydziela toksyczną substancję, której niewielka ilość (wydzielana przez jednego osobnika) nie zabije człowieka, jednak działa drażniąco na skórę, oczy i nos.



Niebezpieczne owady w Polsce: Skorpion wodny

Skorpion wodny, albo inaczej płoszyca szara, to pluskwiak, który występuje zwłaszcza w pobliżu jezior, rzek i innych zbiorników wodnych. Również tych leśnych. Ma około dwa centymetry długości i gryzie wtedy, gdy się na niego nadepnie.

Ukąszenie skorpiona wodnego jest niezwykle bolesne z uwagi na spory ładunek jadu zgromadzony przez skorpiona wodnego, aby polować na kijanki i niewielkie ryby.



