- Wojna Rosji przeciwko naszemu narodowi może zakończyć się zwycięstwem wolności o wiele szybciej, niż myśli wielu na świecie, jeżeli Ukraina po prostu dostanie broń, której listę dostarczyliśmy - powiedział Zełenski.

- Wszelka zwłoka... wszelkie usprawiedliwienia mogą oznaczać tylko jedno: pewni politycy chcą bardziej pomóc rosyjskiemu kierownictwu niż nam, Ukraińcom - dodał.

- To prawda, że nie każdy na świecie ma taką odwagę jak my. Ale my mamy też potężnych i pryncypialnych partnerów i przyjaciół, prawdziwych przyjaciół, którzy pomagają Ukrainie bronić się i bronić wolności w Europie - podkreślił ukraiński prezydent.

Reklama

Zełenski skrytykował łagodzenie sankcji

Mówiąc o nowym pakiecie sankcji przeciwko Rosji Zełenski skrytykował te rządy, które starają się złagodzić te sankcje. Wyraził jednak przekonanie, że wkrótce zmienią swoje stanowisko "wobec tego co Rosja robi przeciwko Ukraińcom i przeciwko wolności w Europie"..

- Uważam miękkość, z jaką niektórzy na Zachodzie wciąż traktują Rosję za błąd. Wiemy kto stale próbuje łagodzić propozycje sankcji i uczynimy wszystko co w naszej mocy aby w końcu Europa zrozumiała: tak czy inaczej będziecie musieli wprowadzić naprawdę zasadnicze i naprawdę silne, a nie częściowe, sankcje przeciwko Rosji - powiedział Zełenski.

Prezydent wyraził też przekonanie, że zwycięstwo Ukrainy "jest tylko kwestią czasu". - A ja uczynię wszystko aby ten czas był jak najkrótszy - dodał.

Zełenski: Atak w Kramatorsku musi zostać osądzony

- Wysiłki całego świata będą skupione na tym, by dokładnie ustalić wszystkich odpowiedzialnych za zbrodnię - kto wydawał rozkazy, kto je wykonywał, skąd pociski zostały wystrzelone, kto je transportował, i kto wydał rozkaz. Odpowiedzialność jest nieunikniona - podkreślił Zełenski w opublikowanym na jego stronie na Facebooku wystąpieniu.

- Atak rakietowy na Kramatorsk powinien stać się jednym z zarzutów sformułowanych przed trybunałem, który z pewnością powstanie -podkreślił Zełenski dodając, że była to kolejna zbrodnia wojenna dokonana przez Rosję.

Ukraiński prezydent oświadczył, że rosyjscy propagandyści tak się spieszyli aby obarczyć odpowiedzialnością za atak siły ukraińskie, że przypadkowo obarczyli nią Rosję. Rosyjska oficjalna agencja prasowa Novosti poinformowała bowiem o ataku na Kramatorsk jeszcze kiedy pociski były w powietrzu.

- Dzień wcześniej inni propagandyści rozpowszechniali groźby wobec tych wszystkich, którzy uciekli z obwodów donieckiego i ługańskiego pociągiem - zauważył Zełenski.

Zełenski: Ukraina spodziewa się globalnej odpowiedzi

Prezydent dodał, że rosyjski atak w Kramatorsku potępiły wszystkie czołowe mocarstwa świata. - Ukraina spodziewa się zdecydowanej, globalnej odpowiedzi na tę zbrodnię wojenną, podobnie jak na masakrę dokonaną przez Rosjan w Buczy - podkreślił.

Zełenski potwierdził, że ataku na dworzec kolejowy w Kramatorsku dokonano przy użyciu rakiet Toczka-U.

Według Ukrinform w rezultacie ataku 38 osób zginęło na miejscu, dalsze 14, w tym 5 dzieci, zmarło później w szpitalach. W szpitalach przebywa 109 rannych.